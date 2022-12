Campeonatos europeus retornam após fim da Copa

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após o término da Copa do Mundo do Qatar, vários países europeus retomam seus campeonatos nacionais, ainda neste mês de dezembro. O Mundial no final do ano bagunçou o calendário, com equipes tendo férias forçadas, mas voltando com problemas de lesão, suspensão e até saídas.

Inglaterra, França, Portugal e Espanha são os primeiros dos grandes campeonatos a voltarem, com rodadas programadas até o final do mês.

Na segunda-feira, dia 26, os ingleses fazem o chamado boxing Day, a rodada pós-Natal, tradição no país.

Uma das explicações para a rodada seria que, no passado, no dia seguinte ao Natal, a população doava aos mais necessitados presentes que vinham em caixas ('boxes', em inglês). Daí nasceu o dia.

O Arsenal lidera o campeonato, com 37 pontos, 5 a mais que o Manchester City, o segundo colocado. O time londrino enfrenta o West Ham, em casa, com um desfalque importante. O atacante brasileiro Gabriel Jesus, que marcou cinco gols no campeonato, sofreu uma lesão no joelho direito, passou por cirurgia e dificilmente volta a jogar nesta temporada.

Durante a folga, o Arsenal enfrentou o Milan em um amistoso em Dubai e venceu por 2 a 1.

O Liverpool, que faz campanha irregular nesta temporada -ocupa a sexta colocação, com 15 pontos a menos que o líder-, já não contava com o português Diogo Jota, que se contundiu na véspera da Copa do Mundo, e agora perdeu o atacante colombiano Luiz Díaz, que passou por cirurgia no joelho direito e só deve retornar a jogar em março.

A volta do Inglês também marca o fim da era Cristiano Ronaldo no Manchester United. O craque rescindiu com o clube durante a Copa do Mundo do Qatar após atritos com o técnico holandês Erik Ten Hag.

A Espanha também retoma seu campeonato neste mês. No dia 29, as equipes voltam a campo para a 15ª rodada. O Barcelona está na ponta, com 37 pontos, 2 a mais que o rival Real Madrid, que está na segunda colocação.

O Barcelona não poderá contar com o atacante Lewandovski, artilheiro do campeonato com 13 gols. O polonês foi expulso na última partida antes da Copa, na vitória por 2 a 1 sobre o Osasuna, e pegou três jogos de suspensão por ter desrespeitado o árbitro. O Barça tenta reverter a punição.

Já o Real Madrid deverá ter Benzema de volta. O atacante francês foi cortado da Copa do Mundo por causa de lesão, mas voltou aos treinamentos. Na quinta-feira (15) ele esteve em campo por alguns minutos no empate por 1 a 1 contra o Leganés, em amistoso.

Os franceses também encerram o ano com a bola rolando. A 16ª rodada do campeonato nacional está marcada para o dia 28, com o líder PSG enfrentando o Strasbourg.

É uma incógnita qual time o PSG vai colocar em campo, já que seus principais jogadores estão na Copa, e Neymar, que sofreu uma lesão no tornozelo direito durante o Mundial, ganhou uns dias de descanso.

O PSG tem 41 pontos, 5 a mais que o Lens, que joga no dia 29 contra o Nice.

O Campeonato Português tem um jogo isolado da 14ª rodada no dia 23 --Rio Ave enfrenta o Marítimo--, mas os demais clubes voltam no dia 28. Porém as equipes não pararam, pois o calendário teve partidas da Taça da Liga durante o Mundial do Qatar.

O líder do campeonato é o Benfica, com 37 pontos. O rival Porto vem atrás, com 29. O Sporting está na quarta colocação, com 25, 3 pontos atrás do Braga, a surpresa do campeonato.

A Itália volta com a 15ª rodada no dia 4 de janeiro, com o clássico entre o líder, Napoli, e a Inter de Milão, quinta colocada. O time de Nápoles está com uma vantagem folgada na classificação, com 41 pontos, 8 a mais que o vice-líder Milan.

O Italiano deverá voltar com novidade. Lorenzo Casini, presidente da Liga Série A, disse em entrevista à emissora de TV Rai que o impedimento automático utilizado na Copa do Mundo também será implantado no país já na retomada do campeonato.

A Alemanha é a última das grandes ligas a voltar. O campeonato só será retomado no dia 20 de janeiro. O Bayern de Munique está na ponta, com 34 pontos. Na sequência vem o Freiburg, com 30.

O Bayern volta com grande prejuízo. O goleiro Neuer sofreu uma fratura na perna direita enquanto andava de esqui, no dia 9 de dezembro. Passou por cirurgia e só volta a jogar no segundo semestre de 2023.

Além disso, o lateral francês Lucas Hernández sofreu uma série lesão no joelho direito logo nos primeiros minutos da estreia da França no Mundial do Qatar e não deve voltar aos gramados nesta temporada, desfalcando o time de Munique.

*

SITUAÇÃO DOS CAMPEONATOS NA EUROPA

ALEMANHA

Retorno: 20/1

Classificação:

1º Bayern: 34

2º Freiburg: 30

3º RB Leipzig: 28

ITÁLIA

Retorno: 4/1

Classificação:

1º Napoli: 41

2º Milan: 33

3º Juventus: 31

ESPANHA

Retorno: 29/12

Classificação:

1º Barcelona: 37

2º Real Madrid: 35

3º Real Sociedad: 26

INGLATERRA

Retorno: 26/12

Classificação:

1º Arsenal: 37

2º Manchester City: 32

3º Newcastle: 30

FRANÇA

Retorno: 28/12

Classificação:

1º PSG: 41

2º Lens: 36

3º Rennes: 31

PORTUGAL

Retorno: 23/12

Classificação:

1º Benfica: 37

2º Porto: 29

3º Braga: 28