Campeonato de futevôlei vai contar com presença do ex-Flamengo Aldair, em Manaus

Contudo, Aldair também sempre será lembrado por sua participação na conquista do tetracampeonato mundial nos Estados Unidos com a Seleção Brasileira.

Além do Flamengo, jogou também por Benfica e Roma. Nestes três clubes, Aldair construiu uma bela carreira durante as décadas de 80 e 90.

Aldair Santos do Nascimento, mais conhecido como Aldair, é um ex-futebolista brasileiro que atuava como zagueiro. Está jogando futevôlei, e defendendo as cores do Flamengo na Liga Nacional de Futevôlei.

Manaus/AM - A 2ª Etapa do Circuito Amazonense de Futevôlei Profissional e Master, que acontece nos dias 14, 15 e 16 de julho, vai contar com a presença de Andar Santos, que confirmou sua vinda a Manaus.

