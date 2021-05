Campeão do Pan é suspenso por não ser encontrado para teste surpresa de doping

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O campeão do salto triplo nos Jogos Pan-Americanos de Lima, Omar Craddock, está fora dos Jogos Olímpicos de Tóquio. O norte-americano foi suspenso pela AIU (Unidade de Integridade do Atletismo, na sigla em inglês), braço antidoping da federação internacional de atletismo, por falhar três vezes em ser encontrado para ser submetido a exames surpresa. Em um dos casos, alegou que estava em um protesto do Black Lives Matter.

Atletas previamente selecionados pelos órgãos nacionais de combate ao doping ou pelas federações internacionais precisam manter atualizada uma planilha conhecida mundialmente como "whereabout", indicando onde, a cada dia, eles estarão em um horário predeterminado. É nesse endereço que os fiscais antidoping devem procurá-lo quando quiserem fazer um teste surpresa.

Cada atleta pode perder esse exame no máximo duas vezes dentro de um período de 12 meses corridos. Na terceira, ele é suspenso. Foi o que aconteceu com o norte-americano Christian Coleman, atual campeão mundial dos 100m, que pegou um gancho de 18 meses e está fora de Tóquio.

Agora é Craddock que sofre com essa regra, bastante contestada por atletas americanos, que alegam que são testados mais vezes que rivais orientais e, portanto, correm mais vezes o risco de não serem encontrados, pelas mais diversas razões.

Antes da Rio-2016, o COB (Comitê Olímpico do Brasil) chegou a travar uma queda de braço com a ABCD (Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem) pelo mesmo motivo, reclamando que os testes surpresa estavam exagerados e poderiam tirar um brasileiro da Olimpíada por não ser encontrado.

No caso de Craddock, ele não foi encontrado para um exame em agosto de 2019, logo depois de ter sido campeão dos Jogos Pan-Americanos e testado em Lima, e depois em junho e julho de 2020. Para o segundo episódio, explicou que estava em um protesto do Black Lives Matter. Disse ainda que precisou sair de casa porque a pessoa com quem morava teve Covid-19.

O juiz do caso anotou que "tem muita simpatia pelo atleta" e que levaria em consideração todos esses acontecimentos. Mesmo assim, o suspendeu por 18 meses. Craddock, que foi quarto no Mundial de Atletismo de 2015, até pode recorrer à CAS (Corte Arbitral do Esporte), mas é muito improvável que ele seja julgado a tempo de participar da seletiva norte-americana, de 18 a 27 de junho.