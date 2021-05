Crespo reclama de calendário, mas vê São Paulo favorito contra Mirassol

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico Hernán Crespo foi breve ao celebrar a vitória do São Paulo por 4 a 2 sobre a Ferroviária na noite de sexta-feira (14), pelas quartas de final do Campeonato Paulista, e preferiu expor, logo após a partida, seu descontentamento com o calendário da competição.

O time tricolor voltará a campo já às 20h30 deste domingo (16), para enfrentar o Mirassol, pela semifinal do torneio. O treinador destacou que, apesar de melhor colocado na classificação geral, o São Paulo terá um tempo de descanso menor que o do rival, que jogou pela última vez na quarta (12), contra o Guarani.

"Vamos saber como os jogadores terminaram esse jogo. A gente conquistou e ganhou em campo a possibilidade de ter uma vantagem desportiva, mas estamos chegando à semifinal contra um rival que tem 48 horas a mais de descanso que a gente, que teve três meses para conquistar uma vantagem desportiva".

Além do jogo com a Ferroviária, o São Paulo já atuou nesta semana contra o Rentistas (URU), na quarta, pela Copa Libertadores, e diante do próprio Mirassol, no domingo passado (9), no encerramento da fase de grupos do Estadual. O time ainda precisará pensar no duelo com Racing (ARG) marcado para terça (18).

Em que pese o tempo de descanso maior do Mirassol, Crespo disse que vê o sua equipe como favorita, assim como foi contra a equipe de Araraquara. "O time demonstrou nesses três meses um grande potencial ofensivo. Estou muito contente, porque a situação não é fácil. Sabemos perfeitamente que domingo é a mesma coisa. Somos favoritos, independentemente do respeito, não é pouco caso com o rival", declarou o comandante.

A expectativa é de que Crespo mande a campo uma equipe parecida com a que enfrentou a Ferroviária, mas com a possibilidade de mudanças pontuais. O treinador não confirmou os retornos de Daniel Alves, Luciano e Éder, que se recuperam de lesões.

SÃO PAULO

Tiago Volpi; Arboleda, Miranda e Léo (Bruno Alves); Igor Vinícius (Orejuela), Luan, Liziero (Rodrigo Nestor), Gabriel Sara, e Reinaldo; Martín Benítez e Pablo. T.: Hernán Crespo

MIRASSOL

Alex Muralha; Samuel Santos, Reniê, Carão e Ernandes; Sousa, Neto Moura e Cássio Gabriel; Diego Gonçalves, Fabrício Daniel e Pedro Lucas. T.: Eduardo Baptista

Estádio: Morumbi, em São Paulo (SP)

Horário: 20h30 (de Brasília) deste domingo (16)

Transmissão: Premiere