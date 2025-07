Campeã de Roland Garros, Coco Gauff cai na estreia em Wimbledon

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Coco Gauff acaba de se juntar à crescente lista de cabeças de chave eliminadas na primeira rodada de Wimbledon. A americana de 21 anos, atual campeã de Roland Garros e número 2 do mundo, foi eliminada nesta terça-feira pela ucraniana Dayana Yastremska (#42 do ranking), com parciais de 7/6(3) e 6/1.

A grama britânica segue sendo um mistério para Gauff, que jamais alcançou sequer as quartas de final no All England Club. É o único dos quatro slams em que a americana ainda não ficou entre as oito melhores na carreira.

Gauff é a terceira top 10 a se despedir de Wimbledon de forma precoce. Na segunda-feira, a espanhola Paula Badosa (#9) tombou diante da britânica Katie Boulter (#43) por 6/2, 3/6 e 6/4. Nesta terça, mais cedo, a chinesa Qinwen Zheng (#6) foi eliminada pela tcheca Katerina Siniakova por 7/5, 4/6 e 6/1.

Yastremska, que tem como melhor resultado em Wimbledon as oitavas de final em 2019 e vem de uma boa campanha na grama do WTA 250 Nottingham, onde foi vice-campeã, avança para a segunda fase e vai encarar na sequência a qualifier russa Anastasia Zakharova (#95), que eliminou a ex-número 1 do mundo Victoria Azarenka (#87) por 6/2, 2/6 e 6/1.