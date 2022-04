Calendário deve promover novas rotações no elenco do Palmeiras

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras vai ter três jogos teoricamente mais fáceis em sequência a partir de quarta-feira (27), data em que enfrenta o Emelec (Equador), em Quito, pela Copa Libertadores da América. Num cenário de elenco reduzido e calendário beirando o ridículo, a trinca pode favorecer alguns jogadores que brigam por titularidade e mais destaque dentro do grupo.

Depois do jogo desta quarta-feira, o Palmeiras tem pela frente, no sábado (30), a estreia pela Copa do Brasil, contra o Juazeirense, em Barueri —o Allianz Parque recebe a banda norte-americana Kiss na mesma data. E no dia 3, o clube alviverde visita o Independiente Petrolero (Bolívia), em Sucre. E a tendência é que alguns jogadores que têm atuado com frequência sejam poupados.

Abel é um entusiasta do conceito de meritocracia. Em sua passagem pelo clube, deixou isso claro ao dar chances e firmar atletas como Danilo, Zé Rafael e Luan, e ao não titubear para colocar no banco outros que, na visão dele, estavam rendendo e se entregando menos, como Felipe Melo, Luiz Adriano, Patrick de Paula e Gabriel Menino.

Mais recentemente, Abel deu espaço para Rafael Navarro, depois de boas apresentações dele nas vitórias sobre o Táchira (VEN) e o Petrolero no torneio continental.

Ao menos no papel, as duas laterais são as posições em que Abel tem jogadores mais qualificados e de níveis semelhantes disputando espaço. O problema para Mayke e Jorge, que devem atuar em pelo menos dois dos três confrontos, é que Marcos Rocha e Piquerez vivem grandes momentos e dificilmente darão brechas.

Mas os confrontos podem dar ao técnico pelo menos a chance de ter aquilo que no jargão do futebol convencionou-se chamar de "dor de cabeça boa".

Gustavo Gómez segue capitão e intocável. E a volta de Luan ao futebol depois de tratar lesão no joelho esquerdo está próxima. Mas enquanto o camisa 13 não retorna, Kuscevic e Murilo têm um duelo particular pela prerrogativa de fazer companhia ao paraguaio.

Murilo tem sido titular nos principais jogos, condição que deve manter, já que o Palmeiras hoje só tem três zagueiros aptos e Jailson, que também atua na função, operou o joelho direito na segunda-feira (25).

A lesão de Jailson abriu uma disputa pela preferência de Abel quando Danilo e Zé Rafael, hoje duas peças incontestáveis, não puderem entrar em campo.

No caso de ambos, é difícil falar em roubar a vaga dos titulares, que talvez vivam os melhores momentos de suas carreiras. De modo que a disputa é mesmo para ser o primeiro nome lembrado quando necessário e não perder a disputa para as crias da Academia.

Pedro Bicalho, capitão do time campeão da Copa São Paulo, e Fabinho são vistos como jogadores muito promissores e já vêm sendo chamados por Abel para alguns jogos. Para o bem da continuidade de suas passagens pelo Palmeiras, é prudente que Menino e Atuesta mostrem futebol nos próximos três jogos.

Na frente, Wesley, Veron, Breno, Rony e Navarro brigam por duas vagas. Scarpa, por sua vez, pode aparecer no meio. Dudu é mais um que vive seu melhor momento no Palmeiras, ao menos na passagem de Abel. E não dá para imaginar o treinador deixando o camisa 7 fora do time nos duelos mais importantes.

Desse modo, Wesley, Scarpa, Veron, Breno, Rony e Navarro brigam pelos dois outros lugares do ataque, cada um com suas características. E três deles devem jogar nos três próximos jogos.

Navarro é hoje o único centroavante de ofício do grupo. De modo que sua escalação deixa aberta a disputa nas duas pontas. Rony, que é titular habitualmente, volta ao lado do campo quando Navarro joga. A tendência, porém, é que ele seja poupado.

Scarpa vive uma situação curiosa. Titular em 2021, ele vem perdendo espaço como ponta nos últimos jogos, que mostram um crescimento de Veron, titular na Recopa e no Dérbi do último sábado (23), por exemplo.

Mas com tanta disputa na frente, e a necessidade de dar descanso a Raphael Veiga, é muito possível que Scarpa seja titular no meio-campo. Assim, entre Veron, Breno Lopes e Wesley, dois devem começar jogando.

A disputa está aberta e tem dois favoritos. Wesley é um dos três jogadores que mais entraram em campo na temporada, com 21 aparições. Mas com 721 minutos em campo, tem uma média de 35 minutos por jogo. Veron tem quase o mesmo número, com 832 e 39 de média. Breno, com 13 jogos e 345 minutos, corre por fora.

Com base em todos esses pontos, uma provável escalação incial do Palmeiras tem: Weverton (Lomba); Mayke, Murilo, Kuscevic e Jorge; Gariel Menino, Atuesta e Gustavo Scarpa; Gabriel Veron, Rafael Navarro e Wesley.

O Emelec, por sua vez, busca a primeira vitória na Libertadores, e deve ir a campo com escalação inicial semelhante a da partida contra o Deportivo Táchira, na última rodada: Pedro Ortiz; Bruno Pittón, Eddie Guevara, Aníbal Leguizamón e Romario Caicedo; Joao Rojas, Sebastián Rodríguez, Alexis Zapata, Dixon Arroyo e Mauro Quiroga ; Alejandro Cabeza.

Estádio: George Capwell, em Guayanquil (Equador)

Horário: Às 21h (de Brasília) desta quarta-feira (27)

Árbitro: Patricio Loustau (Argentina)

Transmissão: ESPN e Star+