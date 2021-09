Caio Ribeiro revela que está em tratamento contra o câncer

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Caio Ribeiro anunciou na noite desta sexta-feira (3) que está com câncer. Em uma publicação feita em seu perfil oficial no Instagram, o comentarista da TV Globo explicou que já deu início ao tratamento após o aparecimento de um caroço em seu pescoço.

"Eu fui diagnosticado com um linfoma, que se chama linfoma de Hodgkin. A boa notícia é que ele tem 95% de cura e meu corpo está respondendo muito bem ao tratamento. Já estou na penúltima sessão de quimioterapia, estou forte, com a cabeça boa, tenho certeza de que em mais 15 dias isso vai passar", disse ele no vídeo publicado.

Atualmente, com 46 anos, o ex-jogador disse que decidiu tornar público o tratamento para tranquilizar os fãs. Além disso, ele falou um pouco sobre algumas das consequências que a quimioterapia é a queda do cabelo.

"Pretendo continuar trabalhando, estou com energia, com a cabeça boa, mas talvez vocês me vejam um pouquinho mais abatido e mais careca no ar. Mas forte, porque tenho certeza de que a gente vai passar por tudo isso junto", enfatizou.

Nos comentários, diversas personalidades do mundo do esporte, como Bruninho, Denilson, Jackson Follmann e outros deixaram mensagens positivas desejando uma rápida recuperação para o profissional.

No final do post feito no Instagram, ele ainda deixou claro que estará presente na transmissão de Brasil e Argentina no domingo (5) pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022.