Cabo volta a ser contestado com oscilação do Vasco na Série B

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O clima ao redor do Vasco tem acompanhado o desempenho do time neste início de Série B e, portanto, também vem oscilando. O alívio que rondou São Januário após a recente vitória sobre o CRB se esvaiu com a derrota para o Cruzeiro na quinta-feira (24).

O novo tropeço fez a torcida voltar a contestar o trabalho do técnico Marcelo Cabo e da diretoria vascaíno, que tentam recuperação às 21h deste domingo (27), em novo compromisso pela competição nacional, mas desta vez contra o Brusque, no Rio de Janeiro.

Cabo vem encontrando dificuldades para fazer o time se encaixar e engrenar uma sequência de bons resultados. Em seis partidas até aqui, foram três derrotas, duas vitórias e um empate, campanha modesta para as pretensões do Vasco, um dos grandes clubes na competição, e com atuações aquém do esperado.

Ao mesmo tempo em que comete falhas constantes no setor defensivo —só não tomou gol apenas no triunfo por 3 a 0 sobre o CRB—, o Vasco demonstra uma grande dificuldade na transição e criação no ataque. A competitividade demonstrada pelo time no começo da temporada já não aparece neste início de Série B.

Enquanto isso, Cabo tem feito diversos testes e realizado, rodada a rodada, mudanças na equipe titular, explorando as opções disponíveis no elenco. As respostas, porém, ainda não agradam completamente.

Para citar alguns exemplos, Morato, titular nos dois últimos jogos, já chegou a perder a vaga para Léo Jabá. Antes xodó da torcida, Galarza vem sendo apenas opção. Já o zagueiro Leandro Castan voltou recentemente após período fora de combate por um incômodo muscular e tenta retomar entrosamento com Ernando.

Apesar da pressão externa, o treinador, porém, parece ainda encontrar respaldo da diretoria, mas se vê novamente com a necessidade de uma resposta a curto prazo para começar a mudar o rumo, assim como foi no último fim de semana.

"Claro que ficamos muito chateados com o resultado, tivemos volume para vencer, mas requer calma no momento. A Série B é competição de resistência. É vencer em casa e pontuar fora. Estamos apenas a três pontos do G-4, que é o nosso grande objetivo", disse após a derrota em Belo Horizonte.

"Agora é elaborar todo um planejamento para que domingo a gente vença o Brusque e emplaque uma série de vitórias. Conforme o tempo foi passando, a gente foi botando a equipe mais para frente. Agora, é ter mais tranquilidade", emendou o treinador.

O Vasco chega à sétima rodada da Serie B com sete pontos, na décima colocação. O Brusque, por sua vez, soma dez pontos e aparecia em quinto ao final da rodada anterior —o time catarinense ainda tem um jogo a menos em relação aos rivais, com duelo contra o Coritiba pela quarta rodada a ser remarcado.

Estádio: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)

Horário: 21h (de Brasília) deste domingo (27)

Árbitro: Salim Fende Chavez (SP)

Transmissão: Premiere