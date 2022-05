Bustos elogia coletivo do Santos e já tem Vila como casa

BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - Fabian Bustos gostou do que viu em campo na vitória do Santos diante do Cuiabá, na noite deste domingo (8). O treinador santista destacou a importância de utilizar várias peças do elenco nos últimos dias em meio a uma semana com três jogos. Além disso, ele elogiou o clima na Vila Belmiro - o argentino está invicto no estádio.

"O clima (dentro da Vila Belmiro) faz com que a gente se sinta cômodo, mas é preciso trabalhar partida por partida para tentar ser o melhor. Ainda temos muitos jogos fora, com viagens, fora do país. Em maio são mais partidas em casa e tentaremos ser mais fortes, conseguir os resultados, tentar crescer ainda mais como equipe e ser competitivos, que é o que queremos", analisou o treinador em entrevista coletiva após o jogo deste domingo.

Outro ponto abordado pelo treinador é a importância de utilizar todos os jogadores disponíveis. Para o argentino, a torcida precisa entender a importância do rodízio dos atletas. "O nosso nível vem crescendo e precisam de minutos para mostrar que não somos 11, somos 25, que somos uma equipe compacta e que vamos crescer. Eu entendo que o Santos é uma equipe que sempre precisa ser protagonista", analisou. Ele lembrou que a equipe teve oito jogos seguidos a cada três dias.

O Santos tem como próximo desafio o Coritiba, pela Copa do Brasil. A partida será na Vila Belmiro, na quinta (12), às 21h30. O Peixe precisa ganhar com pelo menos dois gols de diferença para classificar no tempo normal. Vitória por um gol leva a decisão para os pênaltis. Qualquer empate classifica o Coxa.