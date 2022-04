Bustos admite atuação ruim do Santos contra o La Calera

SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico Fabián Bustos reconheceu a atuação ruim do Santos no empate em 1 a 1 com o Unión La Calera-CHI, nesta quinta-feira (28), em Viña Del Mar, pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana.

O clube saiu na frente, sofreu o empate ainda no primeiro tempo e depois correu atrás do La Calera, que é o vice-lanterna do Campeonato Chileno e está sem técnico. Os donos da casa tiveram 68% da posse de bola.

O goleiro João Paulo foi pouco exigido, mas o Santos terminou a partida todo recuado. Além da atuação ruim tecnicamente, o time sofreu com o gramado ruim e escorregadio do Estádio Sausalito.

"Começamos bem, tomamos o gol num erro nosso. Calera equilibrou o jogo, deixamos de ser verticais quando tivemos chances e algumas situações claras. No segundo tempo eles tiveram domínio territorial e posse, mas não chances claras de gol em um gramado muito ruim onde vimos o Julio derrapar o tempo todo. A chance mais clara do segundo tempo foi nossa no fim [com Léo Baptistão]. Tínhamos que ter jogado mais com a bola e causado mais danos. Nosso adversário está invicto na competição, jogou duas em casa e nós jogaremos duas fora. Mas sem desculpas, tínhamos que ter vencido. Não fomos bem ofensivamente. Não estamos felizes, mas vivos na competição e com chance de classificação", disse Bustos.

"Em casa nos sentimos cômodos e temos dois jogos. Está tudo aberto. Começamos bem no Campeonato Brasileiro, temos a importante Copa do Brasil e a também importante Sul-Americana. Temos a obrigação de competir em todas elas. Agora só temos que pensar no jogo de segunda-feira contra o São Paulo e depois na viagem para Quito. Depois jogo em casa e Copa do Brasil. Não há descanso, mas também não podemos dar desculpas. Vamos fazer nosso máximo para somar pontos fora de casa também", completou o treinador.

O Santos voltará a campo para enfrentar o São Paulo na segunda-feira (2), no Morumbi, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Na Sul-Americana, o próximo compromisso será diante da Universidad Católica (EQU) na quinta (5), pela quarta rodada da fase de grupos.