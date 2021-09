Brusque afasta funcionário envolvido em caso de racismo contra Celsinho

2 - Instalação de câmeras de monitoramento com captação de áudio na Arquibancada Coberta do Estádio Augusto Bauer.

1 - Afastamento do envolvido por prazo indeterminado das atividades do Clube até a integral e devida apuração dos fatos.

Inicialmente, o Brusque negou as injúrias e acusou Celsinho de "falsa imputação de crime". Posteriormente, o clube admitiu o erro e divulgou um novo comunicado com pedido de desculpas.

Na súmula, o árbitro Fábio Augusto Santos Sá Junior registrou que um membro da delegação do time catarinense disse para Celsinho "cortar esse cabelo, seu cachopa de abelha". Vale ressaltar que comentários a respeito do cabelo crespo de pessoas negras são considerados como injúria racial.

No comunicado, o Brusque ainda informou que vai instalar câmeras de monitoramento com captação de áudio na arquibancada coberta do Estádio Augusto Bauer. O clube disse que segue apurando o episódio do último fim de semana.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Brusque afastou por prazo indeterminado o funcionário envolvido no caso de racismo contra o meia Celsinho, do Londrina. O clube comunicou a decisão na tarde desta sexta-feira (3) nas redes sociais.

