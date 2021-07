Bruno Schmidt e Evandro vencem chilenos em estreia no vôlei de praia

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A dupla brasileira formada por Bruno Schmidt e Evandro venceu os chilenos Esteban e Marco Grimalt na primeira rodada do torneio olímpico de vôlei de praia, neste domingo (25). O duelo terminou com o placar de 2 sets a 1, com parciais de 21/15, 16/21 e 15/12.

O triunfo foi significativo para Bruno, que teve de ser internado com Covid-19 neste ano e passou cinco dias na UTI, com parte do pulmão comprometido.

Os brasileiros ainda enfrentarão Bryl/Fijalek (Polônia) e Elgraoui/Abisha (Marrocos) na primeira fase. Eles voltarão à quadra na terça-feira (27), às 3h (Brasília), contra os marroquinos. O último jogo será disputado na próxima sexta (30), às 9h (Brasília).

A dupla formada por Alison e Álvaro Filho também estreou com vitória.