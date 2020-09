Brenner comanda virada, e São Paulo vence o Fluminense no Morumbi

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O jovem Brenner comandou a virada do São Paulo em 3 a 1 contra o Fluminense na tarde de hoje (6), no estádio do Morumbi. A partida foi válida pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro.

O Flu abriu o placar no primeiro tempo com Wellington Silva, mas no começo do segundo tempo, Brenner marcou o de empate e ainda mandou na trave a bola que sobraria nos pés de Luciano para virar o placar. Aos 47 minutos, Vitor Bueno deu números finais ao jogo.

Com o resultado, o São Paulo reassume a vice-liderança, que havia sido perdida ontem com a vitória do Flamengo. O Tricolor soma 16 pontos e está atrás do Inter, que empatou com o Bahia e agora está com 17. Já o Fluminense é o sétimo com 11 pontos.

Na quarta-feira (9), os comandados de Fernando Diniz recebem o Red Bull Bragantino. No mesmo dia, o Fluminense faz o clássico com o Flamengo no Maracanã.

Talismã tricolor

Na volta para o intervalo, Fernando Diniz promoveu a entrada de Juanfran, Igor Gomes e Brenner. O atacante de apenas 20 anos empatou o jogo e foi responsável pela virada com menos de dez minutos em campo.

Roteiro parecido com a partida de semana passada, contra o Corinthians, quando entrou no segundo tempo e virou o jogo nos acréscimos.

Que dia hein, Igor Vinicius!

O jovem lateral até que começou bem o jogo, conseguiu finalizar com 10 minutos de jogo, mas a bola passou apenas perto da trave. Aos 25, ele foi o pivô do lance que fez o VAR parar a partida por quase quatro minutos e recebeu cartão amarelo.

No finzinho do primeiro tempo, ele ainda falhou no domínio que resultou no gol do Fluminense. Nem voltou para a etapa complementar, sendo substituído por Juanfran.

Bronca deu certo!

Fernando Diniz estava muito bravo com o time durante o primeiro tempo e gritava constantemente com os jogadores. A insatisfação dele ficou completa após a falha de Igor Vinicius que resultou no gol do Fluminense. Igor foi um dos três substituídos logo após o intervalo.

A mudança brusca deu resultado em poucos minutos, colocando o São Paulo à frente no placar em apenas 10 minutos, com participação de duas das suas mudanças: Igor Gomes e, principalmente, Brenner.

Fluminense desanda no segundo tempo

O time de Odair Hellmann começou muito bem a partida, até metade do primeiro tempo estava com mais posse de bola e chegou a sair na frente no placar com Wellington Silva. Porém, a virada nos primeiros minutos do segundo tempo não permitiu que o Fluminense conseguisse administrar a vantagem. Numa das poucas oportunidades que teve, Nenê mandou a bola por cima do gol.

Precisava ou não do VAR?

Aos 25 do primeiro tempo, Igor Vinicius e Luccas Claro foram ao chão. O bandeirinha havia marcado falta de ataque e o VAR entrou em ação. Na transmissão da TV Globo, o comentarista Paulo Cesar de Oliveira chegou a classificar a interferência do árbitro de vídeo como "indevida", mas minutos depois uma nova imagem mostrou que o árbitro havia marcado pênalti.

Com o auxílio do vídeo, Paulo Roberto Alves Júnior confirmou a falta de ataque e deu cartão amarelo para Igor Vinicius.

A conferência interrompeu o jogo por quase quatro minutos. Aos 31, o jogo foi novamente paralisado para a hidratação dos atletas. Apesar da série de paradas, a arbitragem deu apenas cinco minutos de acréscimos no primeiro tempo.

Fluminense abre o placar com bonito gol

Aos 39 minutos, Marcos Felipe fez um cruzamento para o ataque. A bola era fácil para Igor Vinicius dominar, mas ele foi enganado pelo quique da bola. Bom para Wellington Silva, que pegou a sobra, cortou para o pé direito e mandou da entrada da área para o gol.

Virada relâmpago

Com 10 minutos do segundo tempo, o São Paulo já estava na frente do placar. Com apenas quatro minutos do segundo tempo, Igor Gomes cobrou escanteio, a bola ainda desviou antes de cair nos pés de Brenner para empatar a partida.

Quatro minutos depois, o garoto escapou da marcação e chutou de novo, mas mandou na trave. A bola sobra para Luciano, que só teve o trabalho de mandar para o gol vazio.

Cronologia do jogo

O Fluminense abriu o placar aos 39 minutos com Wellington Silva se aproveitando da falha de Igor Vinicius e chutando com força. A virada tricolor veio no começo do segundo tempo, com Brenner marcando, e depois com Luciano, que pegou o rebote do chute na trave do Brenner e empurrou para o gol. Aos 47 minutos do segundo tempo, Vitor Bueno acertou um belo chute de longe e marcou o terceiro gol do São Paulo.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO 3 X 1 FLUMINENSE

Competição: Campeonato Brasileiro (8ª rodada)

Data e horário: 6/09/2020 (domingo), às 16h (de Brasília)

Local: Morumbi, em São Paulo (SP)

Árbitro: Paulo Roberto Alves Junior (PR)

Assistentes: Sidmar dos Santos Meurer e Rafael Trombeta (ambos do PR)

VAR: José Mendonça da Silva Júnior (PR)

Cartões amarelos: Igor Vinícius, Brenner, Luan (SAO)

Cartões vermelhos: Não houve

Gols: Wellington Silva, do Fluminense, aos 39 minutos do primeiro tempo; Brenner, do São Paulo, aos 4 minutos do segundo tempo; Luciano, do São Paulo, aos 8 minutos do segundo tempo; Vitor Bueno, do São Paulo, aos 46 minutos do segundo tempo.

SÃO PAULO

Tiago Volpi; Igor Vinicius (Juanfran), Diego Costa, Leo e Reinado; Tchê Tchê, Gabriel Sara (Luan) e Hernanes (Igor Gomes); Vitor Bueno, Luciano (Bruno Alves) e Paulinho Boia (Brenner). Técnico: Fernando Diniz

FLUMINENSE

Marcos Felipe, Calegari, Luccas Claro, Nino e Egídio; Yuri (Felippe Cardoso), Dodi e Nenê; Michel Araújo (Ganso), Wellington Silva (Luiz Henrique) e Marcos Paulo (Fernando Pacheco). Técnico: Odair Hellmann