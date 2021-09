Brasileiros garantem vaga em duas finais do atletismo em Tóquio

Outra prova de 100 m rasos que contou com o brilho de atletas do Brasil foi a da classe T11, na qual Lucas Prado terminou a bateria inicial na primeira posição com o tempo de 11s17 para chegar às semifinais. Quem também avançou foi Felipe Gomes, o segundo mais rápido da quarta bateria com o tempo de 11s35.

Após a disputa de eliminatórias na noite desta terça-feira (31), o Brasil garantiu a presença em duas finais do atletismo da Paralimpíada de Tóquio (Japão), que serão disputadas no Estádio Olímpico a partir 7h (horário de Brasília) de quarta-feira (1).

