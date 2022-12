Brasileiro Wilton Pereira Sampaio apitará duelo Inglaterra x França

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O goiano Wilton Pereira Sampaio, 40, foi anunciado nesta quinta-feira (8) como o árbitro principal do duelo de quartas de final da Copa do Mundo do Qatar entre Inglaterra e França, às 16h (de Brasília) deste sábado (10), no estádio Al Bayt, em Al Khor.

Ele terá como assistente 1 o paranaense Bruno Boschilia, 39, e assistente 2 o também goiano Bruno Pires, 34. O quarto árbitro será Mohamed Mohammed, dos Emirados Árabes Unidos.

Wilton Sampaio trabalhou em três jogos no Mundial: Senegal 0 x 2 Holanda e Polônia 2 x 0 Arábia Saudita, na fase de grupos, e Holanda 3 x 1 EUA, pelas oitavas de final.

O outro árbitro brasileiro no Qatar, o paulista Raphael Claus, 43, apitou os jogos Inglaterra 6 x 2 Irã e Canadá 1 x 2 Marrocos, ambos da fase de grupos. Ele e os assistentes Danilo Simon, Rodrigo Figueiredo e Neuza Back continuam à disposição da Copa do Mundo.

No entanto, se a seleção brasileira superar a Croácia às 12h desta sexta-feira (9), eles voltarão para casa, uma vez que a Fifa não autoriza que juízes das seleções semifinalistas continuem no torneio.

Se o Brasil for eliminado, porém, eles ainda têm chance de ser escalados, até para a final. Até hoje, apenas dois juízes brasileiros apitaram finais de Copas do Mundo: Arnaldo Cezar Coelho, na Espanha-1982 (Itália 3 x 1 Alemanha), e Romualdo Arppi Filho, no México-1986 (Argentina 3 x 2 Alemanha).