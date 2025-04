Brasileiro vibra com top 12 na Copa do Mundo de MTB: 'Mais um passo'

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O baiano Ulan Galinski mais uma vez fez história para o ciclismo brasileiro neste sábado (12). O atleta da Equipe Caloi Henrique Avancini Racing ficou com a 12ª posição na prova do Cross Country Olímpico (XCO) da Copa do Mundo de MTB, competição disputada em Araxá, Minas Gerais. Com isso, repetiu seu melhor resultado na competição.

Na sexta, Ulan já havia ficado com a 19ª colocação na prova do Short Track (XCC). Hoje, Ulan foi o melhor brasileiro na prova do XCO e de quebra igualou seu melhor resultado em uma prova de Copa do Mundo. Ele havia terminado na 12ª posição de uma prova de Cross Country Olímpico de Copa do Mundo no domingo passado, na abertura oficial da temporada 2025 da competição.

O resultado desse sábado empolgou os milhares de brasileiros presentes na cidade mineira, que gritaram muito o nome de Ulan na chegada e a já tradicional música "sou brasileiro, com muito orgulho, com muito amor".

Muito feliz em manter a consistência. Senti que dei um passo adiante a nível mundial esse ano e concretizar isso hoje é um bom sinal. O caminho ao topo do mundo é longo, mas vamos continuar trabalhando duro para chegar lá. Agradeço demais o carinho de todos, a energia de todos. É muito especial correr em Araxá e a torcida me empurrou para conquistar esses excelentes resultados nessas duas etapas

Ulan Galinski

Ulan terminou a prova desse sábado com o tempo de 1 hora 23 minutos e 57 segundos. O vencedor da corrida foi o americano Christopher Blevins com o tempo de 1 hora 22 minutos e 42 segundos.

Antes das duas etapas da Copa do Mundo de Araxá, Ulan havia competido em quatro provas do Cross Country Olímpico nesse ano. E ele venceu todas elas. Ulan, que foi o representante brasileiro nas Olimpíadas de Paris, é o atual campeão brasileiro da modalidade.