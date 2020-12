Brasileiro: Corinthians vence Botafogo no Nílton Santos

Neste domingo (27) no Rio de Janeiro, o Corinthians derrotou o Botafogo por 2 a 0 no Nílton Santos. Esta foi a primeira vez na história na qual o Timão superou o Glorioso no estádio.

Após o jogo válido pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, o time carioca ficou na penúltima posição da classificação com 23 pontos, enquanto o Corinthians alcançou 38 pontos e se manteve vivo na luta por uma vaga para a próxima edição da Taça Libertadores da América.

O jogo

Os anfitriões começaram a partida tentando surpreender com uma jogada ensaiada logo após o apito inicial do árbitro Heber Roberto Lopes (SC), mas o chute cruzado de Warley foi para fora. O duelo mostrava-se equilibrado, mas o Timão era mais perigoso pela direita, aproveitando o improviso do zagueiro Forster como lateral esquerdo e o posicionamento de Victor Luís como ponta. Aos 33, Gustavo Mosquito cruza e o equatoriano Cazares cabeceia sem chances para vencer o goleiro Diego Cavalieri.

Na etapa final, Barroca coloca Babi e o marfinense Kalou nos lugares de Victor Luís e Warley. Apesar das mudanças, a equipe do treinador Vagner Mancini segue mais organizada e obriga Cavalieri a fazer boas defesas. Já nos acréscimos, pela terceira vez seguida, Mateus Vital invade a grande área pela esquerda e, com chute rasteiro entre os zagueiros alvinegros, amplia o marcador para os visitantes, quebrando um tabu de não vencer nos domínios alvinegros que já durava oito partidas.