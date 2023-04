Brasileiro ataca surfista australiana com socos após disputa por onda em Bali

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A surfista australiana Sara Taylor foi atacada com socos e pontapés pelo brasileiro João Paulo Azevedo em uma praia de Bali, na Indonésia, na última quarta-feira (5). Um vídeo que circula nas redes sociais e publicado pela atleta em seu perfil mostra o momento em que ela e um homem disputam uma onda. Ela domina e ele fica para trás.

Em seguida, outro homem, identificado como o surfista capixaba João Paulo Azevedo, se aproxima da mulher e começa a atacá-la ainda na água. Outro corte mostra uma confusão na areia. Sara e Charlie McHarg gritam pedindo que eles parem e vão embora, enquanto mais uma vez Azevedo as ataca com pontapés.

As duas compartilharam as imagens pedindo ajuda para identificar os envolvidos na briga. "Depois de cair na minha primeira onda, o amigo do cara me deu um soco na cabeça e, depois de ser confrontado por ter me batido, ele atacou Charlie na praia por filmá-lo. Isso é loucura, alguém sabe quem são?", postou a surfista.

Internautas identificaram Adriano Portela como o que disputou a onda com Sara e Azevedo como o agressor.

Azevedo disse em entrevista ao jornal A Gazeta que só atacou a surfista porque não sabia que ela era uma mulher.

"Não sei como a confusão começou de fato. Vi ela empurrando meu amigo, achei que era um homem e fui defender. Depois que bati, eu vi que ela estava usando sutiã, pedi desculpas e ela não aceitou. Quando estávamos no solo, ela foi no meu carro, pegou minha prancha e começou a quebrar. A partir daí eu só me defendi", afirmou.

O brasileiro perdeu o patrocínio da marca de surfe Quebra Onda, que repudiou a atitude do surfista, e desativou seu perfil nas redes sociais alegando estar sofrendo ataques.

Em suas redes sociais, Portela publicou um comunicado dizendo que não bateu em ninguém e está arrependido.

"Eu não bati ou toquei em ninguém. Falei e agi com raiva e desrespeito. Estou profundamente envergonhado e arrependido. Fui empurrado para fora da onda, como podem ver no vídeo publicado. Infelizmente, depois disso um soco foi dado na água, porém não por mim e eu não estive envolvido nisso.

Continuei surfando e notei uma briga entre a menina que me tirou da onda, a namorada dela e a meu amigo que deu o soco na água.

Eu nadei para fora para ver o que estava acontecendo e não entendi totalmente o que tinha acontecido. Perdi a cabeça e falei com desrespeito", afirmou.