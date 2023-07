Brasileirão: Coritiba vira sobre América-MG em duelo direto contra lanterna

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Coritiba venceu o América-MG de virada por 3 a 1, neste sábado (8), no estádio Couto Pereira, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Coelho saiu na frente com Juninho, aos 7 minutos do primeiro tempo.

O time da casa conseguiu a virada ainda no primeiro tempo e ampliou na reta final da partida. Os gols foram marcados por Alef Manga, de pênalti, Robson e Victor Luis.

O Coritiba deixa a lanterna da competição com o resultado e ocupa a 18ª colocação, com 10 pontos. Foi a segunda vitória seguida do time no torneio.

Já o América assumiu a última posição, com nove. A equipe mineira tem a mesma pontuação do Vasco, mas fica atrás pelo saldo de gols.

O Coelho volta a campo na terça-feira (11) para enfrentar o Colo-Colo, no Chile, às 19h (de Brasília), pela ida dos playoffs da Sul-Americana. O próximo jogo do Coxa será no domingo (16), quando visita o Cruzeiro, às 11h, pelo Brasileirão.

Após inaugurar o placar, o América-MG recuou. Os visitantes não conseguiram segurar a pressão dos mandantes.

O Coritiba aproveitou o mando de campo e a força da torcida para reagir. Os dois primeiros gols saíram aos 39 e aos 43 da etapa inicial.

Victor Luís deu números finais à partida no apagar das luzes.