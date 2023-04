Brasileirão começa com 21 cartões por reclamação; confira

O Campeonato Brasileiro começou e já com diversos cartões por conta de reclamações. A orientação da CBF sobre tolerância zero com o assunto fez o número de cartões na primeira rodada do Brasileirão ser bem alto, principalmente se compararmos com as edições passadas.

Ao todo, foram 21 cartões por reclamação para jogadores, técnicos e membros de comissões técnicas no último fim de semana, o que significa uma média de 2,1 por partida.

O número é bem superior ao de edições passadas. De 2019 a 2022, quando treinadores e membros de comissões técnicas passaram também a ser punidos com cartões, foram aplicados 1.408 cartões por reclamação, com uma média de 0,93 por jogo.

A média da primeira rodada de 2023 é 126% superior a desses anos.