Brasil vira contra o Canadá e estreia com vitória no vôlei sentado feminino

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - A seleção brasileira feminina de vôlei sentado estreou com vitória nas Paralimpíadas de Tóquio. O Brasil saiu atrás, mas virou e venceu o Canadá por 3 sets a 2, parciais de 21-25, 26-24, 25-20, 29-27 e 17-15

No outro jogo na primeira rodada do grupo A, a Itália fez 3 sets a 0 no Japão. Os dois primeiros de cada grupo avançam às semifinais.

A maior pontuadora do lado brasileiro contra as canadenses foi Adria Jesus, com 17 pontos. Heidi Peters foi quem mais marcou pontos para o Canadá, com 21 pontos.

Após o resultado positivo na estreia, o Brasil volta a entrar em quadra no próximo domingo (29), contra o Japão.