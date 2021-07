Brasil vence Japão e se firma em segundo no vôlei feminino; Macris se machuca

O Japão tinha uma última chance de tentar se recuperar na partida. A equipe entrou mais agressiva no terceiro set e chegou a ficar à frente no placar.

Na segunda etapa, o roteiro foi parecido. Apesar de a equipe do Japão conseguir manter a partida um pouco mais equilibrada no início, o Brasil logo voltou a abrir a vantagem.

O Brasil iniciou a partida com um ritmo muito forte em quadra. A equipe viu Tandara um pouco apagada, mas Gabi assumiu a liderança nos pontos e colocou o Brasil na frente. As japonesas foram pouco combativas. O Brasil chegou a desperdiçar três set points, mas ainda assim conquistou o primeiro set.

Apesar da vitória, uma preocupação: no terceiro set, Macris saiu de quadra chorando muito após sentir o tornozelo direito. Ela foi carregada para fora de quadra e atendida pelo médico da seleção e teve que colocar gelo no pé, o que desequilibrou a equipe em quadra.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A seleção brasileira venceu o Japão pelo Grupo A do torneio feminino de vôlei por 3 sets a 0 (16-25, 18-25 e 24-26). Com o resultado desta quinta-feira (28), o Brasil segue na segunda posição da tabela do Grupo A, atrás apenas da Sérvia. Gabi e Fê Garay foram as maiores pontuadoras da seleção.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.