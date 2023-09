Brasil segue no top-3 do ranking da Fifa; Argentina aumenta liderança

A próxima atualização do ranking será publicada pela Fifa no dia 26 de outubro.

A Argentina segue como líder do ranking e, de quebra, aumentou sua distância para a França, atual segunda colocada. A seleção de Messi tem 1851.41 pontos, enquanto os franceses contam com 1840.76.

O Brasil segue no terceiro lugar do ranking. A seleção brasileira agora tem 1837.61 pontos, 9.34 a mais em relação à última atualização, em julho.

SÃO PAULO/SP - A Fifa divulgou, nesta quinta-feira (21), uma atualização no seu ranking de seleções masculinas após os jogos disputados no início deste mês de setembro.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.