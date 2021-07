Brasil precisa de empate contra pior seleção da Olimpíada para avançar

MACEIÓ, AL (FOLHAPRESS) - Ao entrar em campo nesta quarta-feira (28), às 5h (Brasília), o Brasil só precisará de um empate para carimbar a vaga às quartas de final nas Olimpíadas de Tóquio. O adversário será a Arábia Saudita, a pior seleção entre todos os grupos, e a única junto à África do Sul que ainda não pontuou. O jogo será disputado em Saitama e terá transmissão da Globo e do SporTV.

Em busca do bicampeonato olímpico, o Brasil vem de empate contra a Costa do Marfim, em 0 a 0, e deve sofrer poucas alterações nos titulares de um jogo ao outro. A única ausência tende a de ser do volante Douglas Luiz, expulso logo no começo da partida.

Segundo o técnico André Jardine, a tendência é que a seleção jogue com ainda mais maturidade contra a Arábia Saudita, justamente por conta da expulsão do volante.

"No fim das contas, é um jogo que vai fazer o nosso time crescer como equipe, pelo espírito, por termos superado juntos uma situação adversa. Mostraram comprometimento com a camisa da seleção, com o projeto, foi uma demonstração de raça e inteligência para suportar um adversário de força e qualidade", disse na coletiva após o jogo.

Na competição, o Brasil balançou a rede quatro vezes, justamente na partida de estreia, contra a Alemanha. Os gols do jogo foram marcados por Richarlison, três vezes, e por Paulinho. Com quatro pontos conquistados, a seleção brasileira é líder do grupo D, empatada com a Costa do Marfim e um ponto à frente da Alemanha.

O Brasil possui uma espinha dorsal na competição. Os três jogadores acima da idade (Santos, Diego Carlos e Daniel Alves) jogam no setor defensivo, enquanto o meio de campo e o ataque contam com jogadores mais novos e de experiência variada.

São destaques do time os meio-campistas Bruno Guimarães e Claudinho, além dos atacantes Antony, Matheus Cunha e Richarlison. Cunha, no entanto, desperdiçou algumas oportunidades de balançar a rede durante a competição.

"Vejo que os meninos querem muito esta competição. Então, pode ter certeza que tanto eu como o Santos e o Dani [Alves] estamos bastante focados, motivando essa garotada junto com a comissão", comentou Diego Carlos.