Brasil põe três entre os quatro melhores para final do skate park nas Olimpíadas

Nenhum líder do ranking conquistou medalha nas quatro provas do programa olímpico do skate. Antes de Reynolds ficar pelo caminho, também falharam o americano Nyjah Huston (street), a brasileira Pâmela Rosa (street) e a japonesa Misugu Okamoto (park).

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os skatistas brasileiros tiveram um ótimo desempenho nas eliminatórias do skate park das Olimpíadas de Tóquio-2020, nesta quarta-feira (4, horário de Brasília), já manhã de quinta (5) no Japão.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.