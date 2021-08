Brasil perde para russos e disputará o bronze no vôlei masculino nas Olimpíadas

A equipe do técnico Renan Dal Zotto chegou a vencer o primeiro set, mas sofreu para marcar o ataque russo e sofreu a virada no Japão. No segundo set, os russos venceram por 25 a 21. Já no terceiro, em que o Brasil chegou a abrir 20 a 12, o COR fechou o set em 26 a 24.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.