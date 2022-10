Brasil perde e Sérvia é bicampeã do Mundial de Vôlei feminino

Apeldoorn/Holanda – A partida final do Campeonato Mundial de Vôlei feminino, entre Brasil e Sérvia, que aconteceu neste sábado, dia 15, em Apeldoorn, foi emoção do início ao fim, mesmo o Brasil tendo perdido os dois sets iniciais e lutado muito para vencer o 3º, a Sérvia ganhou por 3 a 0.

O Brasil saiu à frente no 1º set, chegando a ter 4 pontos de vantagem -7x3 -, mas a Sérvia reagiu e, com jogo mais agressivo, embora disputado ponto a ponto, conseguiu vencer por 26 a 24. No segundo set, a performance do Brasil à frente chegou a 11 a 8 e, de novo, a Sérvia foi à luta e chegou a 12 a 12, com as duas seleções se empenhando.

Se a Sérvia errou mais (9) nos saques, enquanto o Brasil tinha só 2 erros, mesmo assim a tensão era grande, os ataques do Brasil não evoluíam, e os saques de Lorenne foram importantes. Entram Roberta e Taynara, e a vantagem da Sérvia, no 2º set, que estava em 4 pontos, cai para apenas um: 21 a 20. Taynara, maior sacadora do Brasil, faz a diferença, mas as europeias vencem o 2º set por 25 a 22.

A Sérvia conseguiu vantagem de 5 pontos no 3º set - 12 a 7 – enquanto o Brasil errou buscando ganhá-lo, mas a vantagem das europeias vai a 8 pontos e levam também o 3º set por 25 a 17. A Sérvia é ganha por 3 a 0 e é bicampeã do Mundial de Vôlei feminino.