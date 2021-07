Brasil não alcança pódio, mas tem sua melhor marca no ciclismo mountain bike

A prova foi vencida por Thomas Pidcock, da Grã-Bretanha. O suíço Mathias Flückiger ficou com a prata, e o espanhol David Valero, com o bronze.

Apesar de não ter alcançado o pódio, Avancini garantiu a maior posição já conquistada por um brasileiro em Olimpíadas. A prova ainda contou com um outro representante do Brasil, Luiz Henrique Cocuzzi, que ficou na 27ª posição.

