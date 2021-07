Australiana Ariarne Titmus destrona Ledecky e vai em busca do ouro nos 200 m

Ledecky e Titmus se enfrentam novamente nos 200 m, que tem eliminatórias nesta segunda-feira (26), com as finais acontecendo na terça-feira (27).

Titmus já havia vencido Ledecky na mesma prova no Mundial de 2019, na Coreia do Sul. Na ocasião, a americana minimizou a derrota, já que não tinha se sentido bem nos dias anteriores.

"Eu senti como se tivesse lutado com unhas e dentes e isso é tudo que você pode pedir. Eu não poderia fazer muito melhor do que isso. Foi uma corrida tremenda, muito divertida. Ela definitivamente nadou uma corrida muito inteligente. Ela foi realmente controlada na frente. Eu sabia que seria uma batalha até o fim. Ela acabou tendo um final mais rápido e colocou a mão na parede primeiro. Eu não posso ficar desapontada", resumiu Ledecky.

Ledecky, atual campeã olímpica, dona de cinco ouros e recordista mundial, terminou com a prata com o tempo de 3min57seg36. O bronze ficou com a chinesa Li Bingjie, que fez 4min01seg08.

TÓQUIO, JAPÃO, E SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Se no primeiro dia de finais da natação a surpresa ficou pela vitória do tunisiano Ahmed Hafnaoui, nesta segunda-feira (26), foi a vez da australiana Ariarne Titmus chocar ao mundo.

