Brasil fatura prata na canoagem e vê Canadá se aproximar no quadro no Pan

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Brasil conquistou uma medalha de prata no primeiro dia de finais da canoagem velocidade no Pan 2023.

Evandilson Neto e Filipe Vieira ficaram na segunda posição da categoria C2 500m. A dupla brasileira não largou bem, mas arrancou nos metros finais e ganhou duas posições nas últimas remadas.

Os dois saem de Santiago com suas primeiras medalhas pan-americanas. Ambos vêm de conquistas recentes no Mundial sub-23: Filipe no C1 1000m e Evandilson no C2 500m.

"Para mim foi uma prova bem emocionante. A gente dormiu um pouco na largada mas recuperou muito bem, tivemos uma subida que me deixou impressionado. Fiquei muito feliz pela prova", disse Evandilson Neto.

O dia de finais na canoagem velocidade foi especialmente produtivo para o Canadá, principal perseguidor do Brasil no quadro de medalhas. Atletas do país norte-americano conquistaram três medalhas de ouro.

A vantagem do Time Brasil em relação ao Canadá na segunda posição do quadro de medalhas diminuiu. Na quinta-feira (2), a diferença era de 46 ouros contra 37. Os canadenses venceram três decisões (totalizando 40 ouros), enquanto os brasileiros não obtiveram nenhum triunfo.

Ana Paula Vergutz não conseguiu subir ao pódio na final feminina K1 500m. Duas vezes medalhista de bronze no Pan (2015 e 2019), a brasileira ficou na quinta colocação, 4s16 atrás da campeã Michelle Russell (Canadá).

O Brasil também saiu sem medalha na decisão do K2 500m. Roberto Maehler e Heuer Rodrigues terminaram na sexta posição, a 3s31 do pódio.

Valdenice Nascimento não conseguiu sua segunda medalha pan-americana da carreira. Bronze em 2015, a brasileira terminou a final do C1 200m na quinta posição, 3s23 atrás da líder Yarisleidis Duboy (Cuba).

Principal atleta brasileiro na canoagem velocidade, Isaquias Queiroz disputará medalha amanhã (04). O atual campeão olímpico está qualificado para a decisão do C1 1000m, marcada para acontecer às 09h35 (de Brasília). Roberto Maehler também busca subir ao pódio em final neste sábado.