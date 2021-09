Brasil é sétimo no revezamento e termina natação com recorde de medalhas

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O Brasil encerrou a participação na natação nas Paralimpíadas de Tóquio com o sétimo lugar no revezamento 4x100m medley masculino 34 pontos, a última prova da modalidade na capital japonesa.

Ruan Felipe de Souza, Phelipe Rodrigues, Andrey Garbe e Talisson Glock formaram a equipe brasileira no revezamento e terminaram com o tempo de 4min24s61. O pódio teve ouro para a Rússia, prata para a Austrália e bronze para a Itália.

No último dia da natação na capital japonesa, o Brasil levou uma medalha. Wendell Belarmino foi bronze nos 100m borboleta S11 (para cegos), com 1min05s20.

A natação brasileira deixa Tóquio com 23 medalhas, novo recorde de pódios. Foram oito ouros, cinco pratas e 10 bronzes. A antiga melhor marca foi no Rio-2016, com 19 medalhas (quatro ouros, sete pratas e oito bronzes).

Já a maior quantidade de ouros saiu em Londres-2012, com nove medalhas douradas. Naquela campanha, o Brasil ainda levou quatro pratas e um bronze, com 14 medalhas no total.

Outros resultados

O primeiro brasileiro a cair na água nas finais do último dia da natação em Tóquio foi Gabriel Cristiano de Souza, que ficou em oitavo (1min05s38) nos 100m borboleta S8 (atletas com alta funcionalidade). Na final feminina dos 100m borboleta S8, Cecilia de Araújo fechou em sexto, com 1min26s26.

Mais tarde, foi a vez de Ronystony da Silva, oitavo na final masculina dos 50m costas S4 (atletas com baixa funcionalidade), com 46s95.

Já na final feminina dos 200m medley SM5 (atletas com média funcionalidade), Esthefany Rodrigues terminou em sétimo, com o tempo de 3min47s92.