Brasil conquista vitória contra Chile em jogo pelo Sul-Americano Sub-17

Rio de Janeiro/RJ - Na penúltima partida pelo Sul-Americano Sub-17, o Brasil venceu com tranquilidade o Chile por 3 a 0, na quinta-feira (20), no estádio Casa Blanca, em Quito, no Equador. A Seleção Brasileira conquistou a vantagem ainda no primeiro tempo, com dois gols de Rayan, e ampliou o placar na segunda etapa com Ricardo.

A vitória deixa o Brasil com dez pontos no hexagonal final. O último e decisivo jogo da Seleção Brasileira no Sul-Americano Sub-17 será no domingo (23) contra a Argentina, no estádio Olímpico Atahualpa, em Quito. A Canarinho depende apenas de si para conquistar o título, que seria o 13º da competição.

Brasileiros em ritmo forte

A Seleção Brasileira começou a partida com um ritmo forte e teve um pênalti marcado aos dez minutos. Rayan partiu para a cobrança e bateu no alto, com força, sem chances para o goleiro chileno.

Aos 31', Dudu mostrou porque veste a camisa 10 do Brasil. Com um lindo passe entre os zagueiros, ele deixou Rayan cara a cara com o goleiro para ampliar o placar para a Canarinho. Com os dois gols, o camisa 7 divide a artilharia da competição com Kauã Elias, que tem cinco.

O árbitro encerrou o primeiro tempo em que o Brasil teve domínio das ações do jogo e não sofreu sustos defensivos.

Aos 14 minutos do segundo tempo, Dudu cobrou falta da lateral de campo na cabeça de Ricardo, que, com mais de 1,90 de altura, desviou a bola para o fundo das redes e marcou seu primeiro gol no Sul-Americano.

Defesa em forma

Apesar de não ter sido acionado na primeira etapa nem na volta do intervalo, Phillipe Gabriel mostrou que estava ligado na partida ao impedir gol do Chile aos 15.

No restante da partida, a Seleção Brasileira controlou o resultado até o apito final do árbitro para confirmar a vitória por 3 a 0.

Agora as atenções estão voltadas à partida contra a Argentina, no domingo (23), que decide o título do Sul-Americano Sub-17.