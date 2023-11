Brasil conquista ouro no revezamento 4x400m masculino do Pan 2023

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Brasil conquistou mais uma medalha de ouro na noite deste sábado (4), no atletismo, com a vitória no revezamento 4x400m masculino pelo Pan de Santiago.

A equipe brasileira, formada por Lucas Carvalho, Matheus Lima, Douglas Mendes e Lucas Vilar, liderou com folga e ampliou bem a vantagem para os mexicanos, fechando com tempo de 3min03s90.

O México ficou com a prata, com 3min04s22 de tempo, e os dominicanos (3min05s98) ficaram com o bronze.

Essa a terceira medalha do atletismo brasileiro no dia, que já teve dois bronzes.

Ultrapassada no fim, Tatiane Raquel é bronze nos 3.000m com obstáculos

A brasileira Tatiane Raquel passou muito perto de vencer a prova dos 3.000m com obstáculos, na noite de hoje (4), pelo Pan de Santiago, mas ficou com a medalha de bronze.

Tatiane liderou praticamente toda a prova, mas foi ultrapassada nos últimos 200 metros e encerrou com tempo de 9min41s29.

A argentina Belen Adaluz Casetta disparou na reta final, ultrapassou a brasileira e ficou com o ouro, com tempo de 9min39s47. A canadense Alycia Kaitlin Butterworth (9min41s29), que também passou por Tatiane no fim, conquistou a prata.

As brasileiras Simone Ponte e Mirelle Leite, com tempos de 10min00s62 e 10min29s72, respectivamente, ficaram com o sexto e o 12º lugar.

No revezamento 4x400m feminino, mais uma medalha

A equipe feminina do Brasil faturou a medalha de bronze no revezamento 4x400m, com um tempo de 3min34s80.

O ouro foi das cubanas (3min33s15), e a prata ficou para as dominicanas (3min34s27).