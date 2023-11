Brasil conquista ouro e bronze nos 110m com barreiras masculino

SANTIAGO, CHILE (UOL/FOLHAPRESS) - O Brasil subiu em dose dupla no pódio nos 110 metros com barreiras masculino nos Jogos Pan-Americanos de Santiago. Foram as primeiras medalhas do terceiro dia de atletismo.

Eduardo de Deus conquistou o ouro, com o tempo de 13s67, enquanto Rafael Pereira ficou com o bronze, com o tempo de 14s04.

De'vion Wilson, dos Estados Unidos, terminou a prova com 13s78 e levou a prata.

"Muito bom dividir um pódio com ele, que não é só um amigo de competição, mas um irmão que está sempre junto. Acho que cresci bem do meio até a última barreira, consegui me desenvolver muito bem", celebrou Eduardo, que tinha sido bronze na prova no Pan de Lima-2019.

"É muito gratificante [o ouro]. No começo da prova, fiquei meio preocupado, mas é muito bom cruzar a linha de chegada e ver que deu tudo certo."

"Fico muito feliz com a medalha, saio muito contente. Era uma competição para sair com medalhas, não de resultados, né? O resultado ficou muito aquém do que podíamos, mas a competição está em um período muito ruim para nós do atletismo. Muito tarde. Mas a gente sai muito feliz com o pódio, principalmente com dois atletas do Brasil. Isso nos deixa com moral para o principal objetivo, que é as Olimpíadas do ano que vem", completou Rafael.

O Time Brasil bateu na trave nos 100 metros com barreira feminino. Ketiley Batista ficou na quarta colocação, com 13s38. Alaysha Alexzandria, dos Estados Unidos, que ficou com o bronze, fez 13s19.

OURO NOS 400 M

O brasileiro Lucas Conceição conquistou a medalha de ouro nos 400 metros.

Lucas fechou a prova com 45s77. O mexicano Luis Antonio Aviles e o chileno Martín Kouyoumdjian fecharam o pódio.

"Estávamos todos focados para essa grande final. Atletas de alto nível. Mas eu estava muito concentrado na minha prova e isso que me trouxe a medalha de campeão pan-americano", disse.

"Estou muito feliz! Quero agradecer ao meu técnico por todo o apoio, por me ensinar cada vez mais a confiar no trabalho, a confiar mais em mim. Foi uma prova muito emocionante, uma prova muito forte, e consegui dar o meu melhor."

Martin chegou à terceira colocação após a desclassificação do colombiano Anthony José Zambrano. O também brasileiro Lucas Carvalho ficou na quarta colocação.

O atleta explicou o motivo de correr de óculos escuros. "É algo mais de concentração para que eu não consiga ver os meus adversários, para que eu tenha mais foco na minha raia. É algo que sempre venho utilizando nas competições."

Foi a terceira medalha, e o segundo ouro, do Brasil no atletismo no dia. Nos 110 metros com barreira, Eduardo de Deus conquistou o ouro e Rafael Pereira ficou com o bronze.