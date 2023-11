Brasil atropela a Ucrânia na estreia do Mundial de handebol feminino

O Brasil estreou com uma grande vitória no Mundial de handebol feminino da Escandinávia. Nesta quarta-feira (29), a seleção brasileira dominou o placar durante todo o jogo e atropelaram a Ucrânia por 35 a 20. Atuais heptacampeãs pan-americanas e já classificadas para as Olimpíadas de Paris, as brasileiras deram um passo importante para avançar no grupo G, em Frederikshavn, na Dinamarca.

Segundo o GE, a meia-esquerda Bruna de Paula foi eleita pela Federação Internacional de Handebol (IHF) a melhor jogadora da partida. Ela foi a artilheira da partida com sete gols, empatada com a meia direita Mariana Costa. Também balançaram a rede para o Brasil Adriana Cardoso (5 gols), Tamires Morena (3), Larissa Araújo (2), Fernanda Lima (2), Mariane Fernandes (2), Giulia Guarieiro (2), Ana Paula Rodrigues (1), Francielle da Rocha (1), Jhennifer Lopes (1), Pati Matieli (1) e Marcela Arounian (1).

O Brasil volta à quadra dinamarquesa nesta sexta-feira, às 14h (de Brasília), para o confronto com o Cazaquistão. Quarta colocada no último Mundial, a Espanha completa o Grupo G. As três melhores equipes da chave avançam à segunda fase e carregam os resultados da primeira fase.