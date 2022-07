Brasil atropela a Argentina e estreia com goleada na Copa América feminina

O segundo tempo foi definido por Adriana, novamente, e por Debinha, que emplacou mais um para a seleção. Com o resultado, o Brasil avança como líder do Grupo B e deve enfrentar em seu próximo desafio, o Uruguai.

O primeiro gol da jogadora aconteceu ainda no 1° tempo da partida e abriu o placar para as brasileiras. Em seguida, Bia Zaneratto apareceu e também marcou.

