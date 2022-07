Brasil 2x0 Paraguai garante vaga na Copa de 2023 e nas Olimpíadas

Rio de Janeiro/RJ - Com a vitória por 2x0 sobre o Paraguai nesta terça-feira (26), a Seleção Brasileira feminina conquistou mais do que a chance de lutar pelo octacampeonato da Conmebol Copa América. O resultado garantiu a Canarinho na Copa do Mundo Fifa da Nova Zelândia e da Austrália 2023 e nos Jogos Olímpicos de Paris 2024.

A classificação manteve o Brasil como a única seleção sul-americana que participou de todas as edições dos dois maiores torneios da modalidade. Junto a Estados Unidos e Suécia, a Seleção é a única do planeta a ter disputado todas as sete edições finalizadas de Olimpíada e todas as oito de Copa do Mundo.

De olho em mais uma taça, as Guerreiras enfrentam a Colômbia, anfitriãs da Copa América, na decisão do torneio. O confronto será no próximo sábado (30), às 21h (horário de Brasília), com transmissão de SBT e SporTV.

Fonte: CBF