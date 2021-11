Bragantino visita Juventude para garantir ida inédita à Libertadores

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Quando realizada a fusão que originou o Red Bull Bragantino, em 2019, a direção do clube planejava conquistar uma inédita vaga à Copa Libertadores em até cinco anos a partir dali. O feito pode ser atingido, no entanto, com três temporadas de antecedência.

Na quinta posição do Campeonato Brasileiro, a equipe de Bragança Paulista estará garantida ao menos no G-8 da competição, atual margem de classificação, caso vença o Juventude em confronto às 19h desta terça-feira (30), válido pela 35ª rodada, em Caxias do Sul.

O time de Maurício Barbieri acumulou 53 pontos em 35 partidas até aqui. Com mais três, já não poderá ser alcançado pelo nono colocado, o Internacional, que fez 48 em 36 partidas, e América-MG, logo atrás dos colorados, que somou 46 no mesmo número de jogos que o Bragantino.

Assim, com uma vitória no Rio Grande do Sul, o clube do interior de São Paulo já terá garantida ida ao menos à fase preliminar da Libertadores, o que lhe dará força na busca pela meta principal, que é confirmar classificação direta já à fase de grupos.

O Juventude, por sua vez, mantém sonho mais modesto: garantir permanência na Série A. Também com uma vitória o time de Marquinhos Santos, hoje na 17ª colocação e com 40 pontos, deixará a zona de rebaixamento. Depois de pegar o Bragantino, ainda terá mais três jogos até o fim do Brasileiro.

Estádio: Alfredo Jaconi, Caxias do Sul (RS)

Horário: 19h (de Brasília) desta terça-feira (30)

Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)

VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (FIFA-MG)

Transmissão: Premiere