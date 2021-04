Bragantino vence Ponte e alcança melhor campanha do Paulista

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O RB Bragantino derrotou a Ponte Preta por 2 a 0, nesta segunda-feira (19), no estádio Nabi Abi Chedid, pelo Campeonato Paulista. Com o triunfo, o time dirigido por Maurício Barbieri alcançou a melhor campanha do Estadual.

O Bragantino chegou aos 20 pontos na liderança do Grupo C e tem um ponto a mais que o São Paulo, que ocupa a ponta do Grupo B e tem uma partida a menos. Na próxima sexta-feira (23), o Tricolor encara o Santo André para se igualar em número de jogos.

A vitória do Bragantino foi a terceira consecutiva no Estadual. Ela começou a ser construída no primeiro tempo, com Pedrinho. Na etapa final, Ytalo complementou o placar.

A Ponte Preta, por sua vez, continua em terceiro lugar no Grupo B, com sete pontos, três atrás da Ferroviária. O time campineiro vinha de triunfo por 3 a 0 sobre o Santos, mas perdeu o embalo na competição.

A próxima partida da Ponte será na quinta-feira (22), novamente fora de casa, contra o São Caetano. Já o Bragantino volta a jogar no sábado (24), contra a Ferroviária, em Bragança Paulista (SP).