Bragantino vence o Inter e vai à fase de grupos da Libertadores

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) O RB Bragantino venceu o Inter por 1 a 0, nesta quinta-feira (9), no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP), pela última rodada do Campeonato Brasileiro. O gol de Artur, já nos acréscimos do segundo tempo, confirmou vaga na fase de grupos da Libertadores do ano que vem.

O Massa Bruta fecha sua participação no campeonato com 56 pontos, em sexto. Já o Colorado acabou fora da zona de classificação para a Libertadores e disputará a Sul-Americana em 2022. Com 48 pontos, o time de Diego Aguirre ficou em 12º.

O destaque da partida foi Artur. O atacante do Bragantino foi quem abriu espaços na defesa do Inter. Com dribles e lances de efeito, o atacante foi importante e ainda fez o gol decisivo.

O Red Bull Bragantino não fugiu em momento algum de suas características. Foi ofensivo, intenso, marcou em pressão e criou oportunidades. Parou em Marcelo Lomba na maioria das vezes. Mas, na mesma medida que buscou o gol, deu espaço para seu adversário. O Inter, porém, pouco soube aproveitar.

O Colorado se mostrou muito desconfortável com a bola. Quando tinha oportunidade de criar chances, errou repetidamente. Foram passes e cruzamentos que não encontraram o destino esperado. Conclusões foram poucas, ainda que surgissem espaços vez por outra.

RB BRAGANTINO

Cleiton; Aderlan (Bruninho), Fabrício Bruno, Léo Ortiz e Luan Cândido; Jadsom, Eric Ramires (Hurtado) e Praxedes (Helinho); Artur, Ytalo (Alerrandro) e Cuello (Tubarão). T.: Maurício Barbieri

INTERNACIONAL

Marcelo Lomba; Mercado (Heitor), Bruno Méndez, Victor Cuesta e Moisés (Paulo Victor); Dourado (Johnny), Edenilson, Saravia (Mauricio), Palacios, e Patrick (Boschilia); Yuri Alberto. T.: Diego Aguirre

Estádio: Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP)

Juiz: Braulio da Silva Machado

Cartões amarelos: Saravia, Palacios, Cuesta, Yuri Alberto, Moisés (Inter); Luan Cândido (Bragantino);

Gols: Artur, do Red Bull Bragantino, aos 49 minutos do segundo tempo