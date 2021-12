Atacante Clayson é acusado de agredir mulher e dispensado pelo Cuiabá

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Horas antes de enfrentar o Santos, pelo Campeonato Brasileiro, nesta quinta-feira (9), o Cuiabá anunciou a rescisão de contrato do atacante Clayson, 25. Ele e o meia Rafael Gava, 28, foram acusados de lesão corporal por uma mulher de 22 anos, segundo o clube. O caso é investigado pela Polícia Civil do Mato Grosso.

"Ao confrontar os jogadores, a direção ouviu a confissão da participação de Clayson no lamentável episódio", diz a nota do Cuiabá. O jogador não se pronunciou oficialmente sobre o assunto e não foi localizado até o momento. Gava afirma que estava em casa com sua família na noite em que teria ocorrido a agressão. Não foi divulgada a data exata, mas a denúncia foi feita na noite da última terça-feira (7).

Clayson, revelado pelo União São João e com passagens por Ituano, Ponte Preta, Corinthians e Bahia, foi retirado da concentração em Santos, onde a delegação da equipe se preparava para jogar na Vila Belmiro.

Segundo informações do Cuiabá, com base em dados que teriam sido fornecidos pela polícia do Mato Grosso, o caso aconteceu em motel da capital do estado onde estariam, de acordo com a vítima, três homens e mais duas mulheres. Ainda de acordo com o relato, a moça foi agredida com uma garrafa quebrada.

A vítima está internada em um hospital da capital do Mato Grosso e foi ouvida pela polícia nesta quarta-feira (9).

Leia abaixo a nota do Cuiabá:

"O Cuiabá Esporte Clube informa que tomou ciência ontem da existência de um Boletim de Ocorrência em que os atletas Clayson e Rafael Gava são acusados de lesão corporal a uma jovem.

Ao confrontar os jogadores, a direção ouviu a confissão da participação de Clayson no lamentável episódio. Já Rafael Gava teve sua versão de que estava em casa com familiares confirmada pelo próprio colega.

O Cuiabá lamenta profundamente o ocorrido e já informou Clayson que sua conduta extracampo é inaceitável e que encerrará seu vínculo imediatamente. O atleta, que pertence ao E.C. Bahia, foi excluído ontem mesmo do grupo que enfrenta hoje o Santos, na Vila Belmiro, pela última rodada do Campeonato Brasileiro.

Em relação ao atleta Rafael Gava, o Cuiabá aguardará a conclusão das investigações para decidir qual atitude será tomada.

O clube de Mato Grosso reafirma publicamente seu repúdio a toda e qualquer forma de violência e de assédio, especialmente contra as mulheres, e contribuirá na apuração dos fatos e responsabilidades."

Leia abaixo a nota divulgada por Rafael Gava:

"Venho pela presente nota oficial informar que expressamente não tive qualquer relação com o episódio de suposta lesão corporal a uma jovem, que tornou-se público nos últimos dias.

Conforme já foi esclarecido na própria nota oficial do Cuiabá EC, reafirmo que no momento do episódio, estava em casa com os meus familiares.

Reitero que me coloco a disposição para qualquer investigação que venha a ser realizada pelas autoridades competentes.

Esclareço que sou expressamente contra a toda e qualquer violência e assédio, especialmente contra as mulheres.

Por fim, ressalto que meu compromisso e foco neste momento é único e exclusivamente manter o Cuiabá E.C na série A do Campeonato Brasileiro, honrando está camisa como sempre fiz desde que estive neste clube."