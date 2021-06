Bragantino marca no fim, vence o Atlético-GO e dispara na liderança

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Em jogo bastante truncado, com poucas chances claras, o Red Bull Bragantino venceu o Atlético-GO, por 1 a 0, na noite desta segunda-feira (28), no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia, em duelo válido pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A vitória do Bragantino deixa a equipe disparada na liderança do Campeonato Brasileiro com 17 pontos, quatro de diferença para o segundo colocado. O clube é o único ainda invencível: foram cinco vitórias e dois empates em sete rodadas, com vitórias sobre Flamengo e Palmeiras, por exemplo. O Atlético-GO está na sétima posição, com 10 tentos somados.

As equipes voltam a campo na próxima rodada na quinta-feira (01). O Red Bull Bragantino recebe o Ceará, em casa, às 16h (de Brasília). Já o Atlético-GO vai até Belo Horizonte enfrentar o Atlético-MG, no Mineirão, às 19h.

O JOGO

Até os 30 minutos do primeiro tempo, cada equipe teve uma grande chance no jogo. O primeiro foi o Atlético-GO, no minuto inicial, que chegou com muito perigo, mas Cleiton fez uma bela defesa. Aliás, a bola foi no ângulo e o arqueiro foi no alto para buscar.

Depois o Bragantino chegou com muito perigo, em um cruzamento de Claudinho para Léo Ortiz, porém Fernando Miguel conseguiu defender com grande qualidade.

Apesar de duas chances claras, uma para cada lado, o jogo ficou muito disputado no meio campo. As equipes disputavam espaço, ambas não davam, e o duelo ficou bastante movimentado no meio campo, mas com poucas chegadas nas metas.

Na volta do intervalo, as equipes retornaram com comportamentos parecidos. Os dois times se defendiam com bastante qualidade e isso não contribuía com chances claras. O duelo ficava travado no meio campo, sem perigos claros de gol.

Porém, em um lance em que o Atlético-GO buscou o ataque, a equipe se desorganizou e levou o contra-ataque. Weverton, que tinha acabado de entrar na partida, recebeu a bola, aos 36 da etapa complementar, e chutou na saída de Fernando Miguel.

O Atlético esteve muito próximo de empatar o duelo. Já nos acréscimos, em cruzamento na área, a bola sobrou no ataque e ficou pipocando dentro da área. A finalização ocorreu, mas pegou na zaga e sobrou limpa para Cleiton fazer a defesa.

Estádio: Antônio Accioly, em Goiânia

Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)

VAR: Heber Roberto Lopes (SC)

Cartões amarelos: Nathan Silva, André Luís (AGO); Weverton, Edimar (BRA)

Gol: Weverton, aos 36min do 2º tempo (BRA)

ATLÉTICO-GO

Fernando Miguel, Dudu, Nathan, Eder, Igor Carius, Willian Maranhão, Marlon Freitas, Janderson, Arthur Gomes (Baralhas), Natanael (André Luís), Zé Roberto (Lucão). T.: Eduardo Barroca

BRAGANTINO

Cleiton, Rafael Luiz (Weverton), Léo Ortiz, Fabrício Bruno, Edimar, Raul, Evangelista (Eric Ramires), Claudinho, Artur, Ytalo, Helinho. T.: Maurício Barbieri