Bragantino encara o Cuiabá em luta contra jejum de vitórias

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O RB Bragantino enfrenta o Cuiabá nesta quarta-feira (5), às 19h, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP), pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time do interior paulista tenta acabar com um jejum de nove partidas sem vitória na competição.

O último triunfo do Bragantino aconteceu no dia 31 de julho diante do Juventude. Depois disso, vieram cinco derrotas e quatro empates que derrubaram o Massa Bruta na tabela de classificação. A equipe que já esteve próxima da zona de classificação para a Libertadores está atualmente em 14º lugar, com 35 pontos.

O Bragantino vem de uma goleada sofrida para o Flamengo por 4 a 1 no Maracanã. E voltará a ter problemas na escalação para encarar o Cuiabá. O técnico Maurício Barbieri não poderá contar com o lateral esquerdo Luan Cândido, com o meia Praxedes e com o centroavante Alerrandro.

O Bragantino deve ter a seguinte escalação: Cleiton; Aderlan, Léo Ortiz, Natan e Ramon; Raul, Lucas Evangelista e Hyoran (Eric Ramires); Artur, Carlos Eduardo (Popó) e Helinho.

O Cuiabá vive uma situação mais complicada e vem de uma derrota para o Corinthians por 2 a 0. O time matogrossense abre a zona de rebaixamento, com 30 pontos e, além de ganhar, precisa torcer contra Coritiba e Ceará para escapar do grupo dos últimos quatro colocados.

O Cuiabá terá o seguinte time no interior paulista: João Carlos; Marllon, Joaquim e Alan Empereur; Daniel Guedes, Camilo, Pepê e Kelvin Osório; André Luís, Deyverson e Rodriguinho.

Estádio: Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP)

Horário: 19h (de Brasília) desta quarta-feira (5)

Juiz: Jefferson Ferreira de Moraes (GO)

VAR: Rafael Traci (SC)

Transmissão: Premiere