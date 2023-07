Bragantino atropela Fortaleza fora de casa e entra no G6 do Brasileirão

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Bragantino não tomou conhecimento do Fortaleza e, atuando dentro do Castelão, venceu com muita tranquilidade o adversário por 3 a 0 neste sábado (29) em jogo do Campeonato Brasileiro.

O resultado deixou a equipe de Pedro Caixinha momentaneamente no G6 da tabela — amanhã, o São Paulo pode ficar com a 6ª posição se vencer o Bahia no Morumbi.

Luan Cândido, Bruninho e Thiago Borbas fizeram os gols do Bragantino, que controlou a partida mesmo atuando como visitante.

O Fortaleza volta a campo na terça-feira, quando terá o confronto contra o Libertad, no Paraguai, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana. Enquanto isso, o Bragantino pega o América-MG fora de casa na quinta-feira, pelo primeiro confronto das oitavas da Sul-Americana.

Como foi o jogo

Desde o início da partida, o time paulista dominou as ações e pressionou o adversário.

O primeiro gol saiu aos 23 minutos da etapa inicial, quando Lucas Evangelista cobrou escanteio e Luan Cândido, sozinho, subiu para cabecear e balançar as redes.

No 2° tempo, com as alterações feitas no intervalo, o time de Pedro Caixinha continuou criando chances e ampliou o placar aos 25 minutos com Bruninho, que aproveitou desvio de cabeça — o lance foi validado após revisão do VAR.

Para fechar a conta e garantir a vitória, Thiago Borbas aproveitou rebote de João Ricardo e marcou o terceiro gol já nos acréscimos do duelo.