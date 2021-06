Botafogo visita o Sampaio Corrêa e tenta colar no G-4

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Botafogo enfrenta o Sampaio Corrêa neste sábado (26), às 16h30, no estádio Castelão, em São Luís, pela sétima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Sem vencer há duas partidas, o Alvinegro luta para encostar no G-4.

Com oito pontos, o Botafogo começou a rodada na nona colocação. Se vencer, tem chance de entrar na zona de acesso à Série A, mas precisaria torcer por combinação de resultados.

Mais importante que isso é interromper uma sequência negativa. Nas últimas duas partidas, o Botafogo somou apenas um ponto: empatou com o Londrina e perdeu para o líder Náutico fora de casa.

Para isso, contará com o retorno de Ronald ao time. Ele estava afastado para cumprir um protocolo de concussão, mas já ficou à disposição de Marcelo Chamusca. Com isso, Guilherme Santos volta à lateral esquerda, já que Paulo Victor foi negociado com o Internacional.

O Sampaio Corrêa também está no meio da tabela, com nove pontos, e começou a rodada em oitavo lugar. Mas vem de bons resultados. Antes de empatar sem gols com o Brusque, fora de casa, havia derrotado o Confiança em seu estádio.

O Botafogo deve ter a seguinte escalação para encarar o Sampaio Corrêa: Douglas Borges; Warley, Kanu, Gilvan, Guilherme; Luís Oyama, Pedro Castro, Marco Antonio; Ronald, Chay e Rafael Navarro.

Sampaio Corrêa x Botafogo

Estádio: Castelão, em São Luís (MA)

Horário: 16h30 (de Brasília) deste sábado (26)

Árbitro: Jean Pierre Gonçlves Lima (RS)

Transmissão: Premiere