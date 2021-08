Botafogo vence o Vila Nova e se aproxima do G-4 da Série B

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Botafogo venceu o Vila Nova por 3 a 2, neste domingo (22), e está mais próximo do G-4 da Série B. Os gols do Alvinegro foram marcados por Chay, Rafael Navarro e Diego Gonçalves, enquanto Clayton e Rafael Donato diminuíram para o Tigre.

Com o resultado, o Botafogo está em 5º lugar da Série B, com 32 pontos, enquanto o Vila está em 16º, próximo à zona do rebaixamento. A partida, disputada no Estádio Nilton Santos, foi válida pela 20ª rodada da competição.

BOTAFOGO ABRE PLACAR LOGO NO COMEÇO

O Botafogo começou o jogo elétrico, principalmente com o meio-campista Chay. Ele que tentou controlar as jogadas e, aos 3 minutos, aproveitou bom cruzamento de Pedro Castro para mandar de cabeça na direção do gol. A bola bateu na trave e, em seguida, no goleiro do Vila Nova, depois indo para o fundo da rede. A arbitragem assinalou gol contra de início, mas voltou atrás e creditou a Chay.

SEGUNDO GOL

Com grande domínio dentro de campo, o Botafogo conseguiu ampliar aos 20 minutos do primeiro tempo. Hugo cruzou para Rafael Navarro, que deu um carrinho e empurrou a bola para dentro do gol.

Após o segundo gol, o Botafogo continuou melhor em campo. O Vila Nova não conseguiu construir jogadas de perigo, enquanto o clube carioca chegou ao ataque em mais de uma oportunidade.

DIEGO GONÇALVES CONVERTE PÊNALTI

Embora o Vila Nova tenha começado a segunda etapa com mais intensidade, foi o Botafogo quem passou a dar as cartas do jogo. Aos 12 minutos, Diego Gonçalves rabiscou dentro da grande área e foi derrubado. O próprio Diego foi para a cobrança e mandou para a rede, sem chances para o goleiro Georgemy.

VILA DIMINUI NA SEQUÊNCIA

O Vila Nova, no entanto, não se acanhou com o resultado adversa. Foi no oportunismo que diminuiu o placar. Em jogada do lado direito do ataque, a bola sobrou dentro da pequena área para Alesson e Clayton, que mandaram para a rede. O último toque foi de Clayton, aos 19 do segundo tempo.

O segundo tempo se mostrou mais igualitário após os gols. Enquanto o Vila Nova investia em jogadas pelas laterais, o Botafogo tentava construir pelo meio de campo. Aos 28 minutos, o Botafogo quase fez mais um, mas o goleiro Georgemy salvou em cima da linha.

GOIANOS FAZEM MAIS UM

O Vila Nova não desistiu e foi recompensado. Aos 46 minutos do segundo tempo, Rafael Donato subiu mais alto do que a defesa do Botafogo, em cobrança de escanteio, e mandou de cabeça com tranquilidade. A bola morreu na rede do goleiro Diego Loureiro e deu mais força ao Tigre para buscar o empate no fim da partida.

O gol levou o Vila Nova ainda mais para frente, enquanto o Botafogo se acuou na defesa, com todos os jogadores atrás da linha de campo. Faltou ao Tigre, porém, um pouco de sorte.

Aos 50, quase veio o empate, em chute de Dudu, que bateu na trave. A bola foi para escanteio e o goleiro Georgemy até foi para a grande área, na tentativa pelo empate. Dois minutos depois, novamente a bola na trave. Kelvin foi de peixinho para a finalização e, mais uma vez, o Vila Nova não comemorou.

BOTAFOGO

Diego Loureiro, Daniel Borges, Kanu, Joel Carli (Gilvan), Hugo (Jonathan Silva), Pedro Castro, Barreto, Marco Antônio, Chay (Matheus Frizzo), Diego Gonçalves (Warley) e Rafael Navarro (Rafael Moura). Técnico: Luiz Fernando, substituindo o suspenso Enderson Moreira

VILA NOVA

Georgemy, Mazetti, Renato Silveira, Rafael Donato, Xandão (Kelvin), Bruno Collaço, Dudu, Moacir (Pedro Bambu), Renan Mota (Arthur Rezende), Alan Grafite (Clayton) e Alesson (Jonathan Cardoso). Técnico: Hemerson Maria

Estádio: Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Denis da Silva Ribeiro Serafim (AL)

Auxiliares: Esdras Mariano de Lima Albuquerque (AL) e Brigida Cirilo Ferreira (Fifa/AL)

VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (RN)

Gols: Chay, aos 3' do primeiro tempo (Botafogo; 1-0); Rafael Navarro, aos 20' do primeiro tempo (Botafogo; 2-0), Diego Gonçalves, aos 13' do segundo tempo (Botafogo; 3-0); Clayton, aos 19' do segundo tempo (Vila Nova; 3-1); Rafael Donato, aos 46' do segundo tempo (Vila Nova; 3-2)

Cartões amarelos: Kanu (BOT)