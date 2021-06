Botafogo vence o Remo e fica no G4 da Série B

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Botafogo venceu neste domingo (13) o Remo por 3 a 0, no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda-RJ, pela terceira rodada da Série B do Campeonaro Brasileiro, e se manteve no G4 da tabela de classificação da competição. Os gols foram marcados por Chay, Rafael Navarro e Pedro Castro.

Com o resultado deste domingo, o time carioca continua invicto na competição e assume a 3ª colocação, com sete pontos, enquanto os paraenses ficam por enquanto no 9º lugar, com quatro.

O Glorioso voltará a campo pela Série B na próxima quinta-feira (17), quando visitará o Londrina, que até o momento somou um ponto em duas partidas no campeonato.

Já o Remo recebe o Vitória na terça-feira (15), no Estádio Evandro Almeida, em Belém-PA.

Desde os primeiros minutos, o Botafogo se impôs diante do Remo e dominou a partida. Aos 12 minutos, os donos da casa abriram o placar com Chay. Os visitantes reagiram, levando perigo em cabeceio de Renan Gorne, mas não voltaram a assustar a defesa do Glorioso

Na etapa final, o time de Marcelo Chamusca continuou pressionando, marcando duas vezes em um intervalo de cinco minutos: aos 14, Navarro ampliou e, aos 19, Pedro Castro fez o terceiro do time alvinegro, que manteve a consistência no ataque até o final do jogo.

HOMENAGENS

Além das vítimas da Covid-19 no Brasil, o minuto de silêncio antes da partida de hoje marcou homenagens póstumas a Fabio Lara e Maria Madalena de Oliveira, torcedores do Botafogo, e Marcelino Tomaz, ex-árbitro e analista de desempenho da CBF e da Federação Paulista de Futebol.

BOTAFOGO

Douglas Borges; Warley, Kanu, Gilvan e Paulo Victor; Guilherme Santos (Pedro Castro), Luís Oyama, Marco Antônio (Ricardinho) e Chay (Diego Gonçalves); Ronald (Daniel Borges) e Rafael Navarro (Rafael Moura). Técnico: Marcelo Chamusca.

REMO

Vinicius; Thiago Ennes, Romércio, Rafael Jensen e Marlon (Vinícius Kiss); Anderson Uchôa (Igor Fernandes) Lucas Siqueira, Felipe Gedoz (Erick Flores) e Dioguinho; Jefferson (Rafinha) e Renan Gorne. Técnico: Paulo Bonamigo.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO 3 X 0 REMO

Local: Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ)

Hora: 16h00 (horário de Brasília)

Árbitro: Alisson Sidnei Furtado-TO

Auxiliares: Fábio Pereira-TO e Fernando Gomes da Silva-TO

Cartões amarelos: Guilherme Santos e Gilvan (Botafogo); Paulo Bonamigo, Rafael Jansen e Anderson Uchôa (Remo)

Gols: Chay, do Botafogo, aos 13 minutos do 1º tempo; e Navarro, do Botafogo, aos 14 minutos do 2º tempo e Pedro Castro, aos 19 do 2º tempo.