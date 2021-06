Athletico-PR segura Grêmio, vence fora e mantém 100% de aproveitamento

PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - O Athletico-PR venceu mais uma no Campeonato Brasileiro. Neste domingo(13), o time dominou o Grêmio em Porto Alegre e fez 1 a 0 ainda no primeiro tempo. Com isto, o clube segue com 100% de aproveitamento no início do Brasileirão. Por outro lado, a equipe gremista continua sem vitórias no campeonato.

Matheus Babi marcou o gol da partida na Arena do Grêmio. O lance chegou a ser anulado, por impedimento, mas o VAR revisou e confirmou a condição legal do atacante.

O Athletico acumula vitórias contra América-MG, Juventude e agora Grêmio. Duas delas fora de casa. O Grêmio perdeu para o Ceará, no Castelão, na estreia. O duelo com o Flamengo foi adiado a pedido do clube rubro-negro.

Na próxima rodada, o Grêmio visita o Sport e o Athletico recebe o Flamengo.

Durante todo o jogo, o Grêmio não conseguiu encontrar um caminho para levar perigo ao Athletico. Um pouco pela estratégia do adversário, mas outro tanto pelo jogo gremista mesmo. As únicas chances, ainda no primeiro tempo, vieram em triangulação e com cara de lance pontual.

A grande novidade do Grêmio foi Jhonata Robert por dentro, com Luiz Fernando aberto na direita. A ideia era explorar o meia-atacante, de boas atuações recentes, com nova missão. Na teoria, boa ideia. Na prática, não deu certo. Jean Pyerre, a outra opção para a função, só foi a campo aos 40 do segundo tempo.

No segundo tempo, a melhor chance saiu somente aos 44 minutos. Até lá, o time chegou a empilhar passes laterais. Tiago Nunes, aos poucos, fez trocas para empurrar o time à frente. E mesmo com as substituições, a equipe não ficou mais ofensiva. Contundente.

Bem organizado, o Athético conseguiu criar ao explorar os espaços deixados por Rafinha e Bruno Cortez. Não à toa, foi às costas do lateral esquerdo gremista que saiu a jogada que abriu o placar. Na reta final do primeiro tempo.

GRÊMIO

Brenno; Rafinha (Vanderson), Geromel, Kannemann e Cortez; Thiago Santos (Ricardinho), Matheus Henrique (Jean Pyerre), Jhonata Robert (Léo Chu), Luiz Fernando (Maicon) e Ferreira; Diego Souza Técnico: Tiago Nunes.

ATHLETICO-PR

Santos; P. Henrique, Thiago Heleno, Zé Ivaldo; Marcinho (Khellven), Christian (Léo Cittadini), Richard e Abner; Nikão, Vitinho (Carlos Eduardo) e Matheus Babi (Kayser) Técnico: Antonio Jose de Oliveira.

FICHA TÉCNICA

GRÊMIO 0 X 1 ATHLETICO-PR

Data e hora: 13/06/2021 (domingo), às 16h (de Brasília)

Local: Arena do Grêmio, Porto Alegre (RS)

Árbitro: Ricardo Marques Ribeiro (MG)

Auxiliares: Celso Luiz da Silva (MG) e Leonardo Henrique Pereira (MG)

VAR: José Alexandre Barbosa Lima (RJ)

Cartões amarelos: Matheus Henrique, Thiago Santos, Rafinha (GRE); Christian, Matheus Babi, Richard, Khellven (CAP) Gols: Matheus Babi, do Athlético-PR, aos 45 minutos do primeiro tempo.