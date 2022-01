Botafogo supera São José-RS depois de 20 pênaltis e segue vivo na Copinha

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Após um empate sem gols no tempo normal, o Botafogo venceu o São José-RS por 9 a 8 nos pênaltis nesta quarta-feira (12), no estádio Joaquinzão, em Taubaté, e avançou para a terceira fase da Copinha. Foram dez cobranças de cada lado até Petty acertar o travessão e dar a vaga ao clube carioca.

Na fase de 16 avos de final, a terceira da competição, o Botafogo terá pela frente o Taubaté, que bateu o XV de Piracicaba por 3 a 1 em Guaratinguetá no mesmo dia. O jogo entre as equipes deve acontecer na próxima sexta (14), em Taubaté.

O duelo no interior de São Paulo foi muito movimentado. O time carioca começou pressionando a saída de bola e ocupando o campo de ataque, enquanto a equipe porto-alegrense suportou bem os dez minutos iniciais e passou a criar as melhores chances no restante da primeira etapa.

O clube gaúcho teve, ao menos, três grandes oportunidades de abrir o placar. Kléberson passou pela marcação, porém bateu cruzado e para fora aos dez. Aos 15, Marco cabeceou com perigo e fez o goleiro Maurício trabalhar.

Aos 21, a zaga botafoguense falhou, e a bola sobrou fácil para Derick na segunda trave, contudo, ele também furou na conclusão —o jogador ainda teve a sobra, e Maurício fez outra boa defesa.

O Botafogo conseguiu responder somente aos 28 minutos, quando Tigrão acertou uma cabeçada na cobrança de escanteio, e a bola passou perto da trave. Após a parada para a hidratação, o clube gaúcho voltou mais recuado, e o adversário cresceu.

Mais uma vez Tigrão, aos 43, bateu rasteiro e, após a desvio do arqueiro, a bola ainda raspou a trave. No último lance antes do intervalo, aos 46, Jefinho aproveitou o contragolpe e finalizou perto da meta.

Depois do intervalo, o Botafogo aproveitou o melhor preparo físico para controlar as principais ações ofensivas do confronto. Arthur, goleiro do time sulista, se tornou o destaque com cinco grandes defesas.

Ele salvou o desvio de Maranhão, aos quatro minutos, agarrou a falta batida por Raí, aos seis, espalmou outro chute forte de Raí, da intermediária, aos 17, salvou o chute de Tigrão de dentro da área, aos 22, e ainda espalmou uma bomba de Raí, de dentro da área após contragolpe, aos 35.

O arqueiro ainda contou com a má pontaria dos atacantes botafoguenses em duas jogadas. Maranhão, em um chute forte, aos nove, e na cabeça de Tigrão, aos 22. O camisa 9 alvinegro subiu sozinho após o cruzamento de Jefinho e tocou para o chão, mas a bola subiu demais após quicar.

Nas penalidades, Raí bateu no canto direito e converteu o primeiro para o Botafogo. Marco, no mesmo local, deixou tudo igual para o São José. Na sequência, Wendel Lessa e Gabriel fizeram Na terceira cobrança, Jefinho mandou no travessão, e Luiz Rodrigo colocou o time gaúcho em vantagem.

No entanto, na quarta batida, Kawan empatou para o Botafogo, e Ruan parou na trave. Maranhão acertou para o clube carioca e Henrique encerrou a série de cobranças anotando para o São José.

Nas cobranças alternadas e eliminatórias, Liberato, Ewerton, Daniel Fagundes, Felipe, Carlos Henrique fizeram para os cariocas, enquanto Marquinhos, Yander, André, Léo anotaram para os gaúchos. Na vigésima cobrança, Petty bateu alto no meio, mas parou no travessão e acabou cedendo a vaga ao Botafogo.

Os jogadores que atuaram pelo Botafogo nesta partida foram: Maurício; Carlos Henrique, Ewerton e Kawan; Wendel Lessa, Liberato. Kauê (Felipe), Raí e Jefinho; Maranhão e Gabriel Tigrão (Daniel Fagundes).