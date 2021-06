Botafogo põe bom retrospecto à prova contra líder Náutico

Os números entre os adversários não entram em campo, claro, e o Botafogo agora encara um desafio diferente. Com pouco tempo de recuperação e preparação desde o empate com o Londrina na quinta (17), além da longa viagem ao Recife, o clube carioca precisará bater um time que só sofreu um gol na Série B.

Na última década, o Botafogo ainda foi mais dominante. No período, de sete duelos, o time carioca venceu cinco, empatou outro e só perdeu um, este último em 2012, no primeiro turno do Brasileiro, por 3 a 2 —naquela temporada, os botafoguenses ainda deram o troco no returno, vencendo por 3 a 1.

A trajetória do clube alvinegro no torneio tem dois empates e duas vitórias, ambas como mandante. Para conquistar agora seu primeiro triunfo fora de casa, o Botafogo se apega ao bom retrospecto contra o Náutico: em 24 encontros até hoje, foram 13 vitórias dos alvinegros, outras 7 dos alvirrubros e 4 empates.

